«Серую» экономику выводят на чистую воду: налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) России получит расширенный доступ к банковской тайне. С 17 марта кредитные учреждения должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период, передает «Прайм».

Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева обратила внимание, что ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию в любое время.

Целью новации является повышение контроля за денежными потоками граждан и предприятий – не только об их доходах, но и о расходах, что позволит сделать выводы об объеме возможных не декларируемых доходов. «Часть денежных потоков экономики находится в «серой» зоне, а налоговые органы стремятся заставить участников «серого» сектора платить налоги, тем самым пополняя бюджет», – пояснила Караваева.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что нововведение вряд ли вызовет заметный уход банковских клиентов от безналичных расчетов. «Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал», – пояснил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Москва, Светлана Антонова

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