Правительству предложили ввести единый оклад для молодых учителей

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый федеральный оклад молодым учителям в возрасте до 35 лет в размере полутора-двух МРОТ в среднем по всей России. Свое предложение она направила заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко, сообщает RT.

Она считает необходимым закрепить в федеральном законодательстве правовой статус, ввести понятие «молодой педагог», изменить систему оплаты труда педагогических работников до 35 лет включительно, зафиксировав единый для всей страны стартовый оклад. По ее мнению, необходимость такого изменения связана с тем, что от региона к региону зарплаты учителей сильно разнятся.

Она считает, что такая мера позволит повысить престиж профессии учителя, а также остановит молодых специалистов от переезда в другие регионы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.21

Прощенный банком остаток по кредиту может обернуться проблемами. / Четверти россиян при увольнении не хватит денег на неделю. / В Щучанском районе на новый завод по обезвреживанию отходов начали принимать персонал. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»