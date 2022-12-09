США разрешили банкам Казахстана проводить операции с картами «Мир»

Банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по платежным картам «Мир» от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Об этом сообщило в пятницу Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

В пресс-службе регулятора уточнили, что накануне получили соответствующее письмо от OFAC. В нем ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, «для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность».

При этом, как подчеркнули в OFAC, операции с картами российской платежной системы «останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций».

«Казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц», – говорится в заявлении регулятора.

Решение о подключении к системе «Мир» банки Казахстана принимают самостоятельно, исходя из собственных стратегий развития.

Напомним, Народный банк Казахстана (Халык банк) перестал работать с картами «Мир» в конце сентября. Такое решение было принято на фоне заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых организаций, которые принимают «Мир». От работы с российской платежной системой также отказались ряд банков Турции, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Вьетнама.

Астана, Наталья Петрова

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