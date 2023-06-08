Россия и Оман подписали налоговое соглашение

Россия и Оман подписали соглашение, которое позволяет избежать двойного налогообложения, а также предотвратить уклонение от уплаты налогов на доходы. Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

Документ был подписан заместителем министра финансов Алексеем Сазанов и главой налоговой службы Омана Саудом Бен Нассером Аль Шукайли.

Соглашение предусматривает ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15% и пониженную ставку 10% на доходы в виде дивидендов компаний, которые владеют не менее чем 20% долей участия в капитале компании, выплачивающей указанные дивиденды, в течение года. Ставка налога на процентные доходы также устанавливается в размере 10%, передает «Интерфакс».

Кроме того, от налога освобождаются доходы в виде дивидендов и процентов для госструктур, госкомпаний и других форм государственных инвестиций. Налоговая ставка на роялти определена в размере 10%.

Протокол должен быть ратифицирован до конца 2023 года, чтобы его положения могли применяться с 1 января 2024 года.

Москва, Зоя Осколкова

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