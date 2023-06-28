В ЦБ не исключили скорое повышение ключевой ставки – впервые за год

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ключевая ставка может быть повышена на предстоящем в июле заседании совета директоров ЦБ. Это может произойти впервые с сентября прошлого года.

По словам Заботкина, ставка 7,5% долгое время соответствовала «нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели».

Однако, как отметил замглавы Центробанка, «баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», передает «Прайм». Заботкин обратил внимание на расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, что ускоряет кредитование в последние месяцы.

«Поэтому на предстоящем заседании совета директоров Банка России допускают возможность повышения ключевой ставки после этого значительного периода, пока она оставалась неизменной», – сказал он.

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 9 июня в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Свое решение регулятор объяснил тем, что баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров. Такое решение будет зависеть от инфляционных ожиданий и роста необеспеченного спроса, уточнила она.

Ближайшее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 21 июля 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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