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Вторник, 28 мая 2024, 23:12 мск

Новости Финансы

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Минфин предложил снизить тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса

Министерство финансов РФ во вторник, 28 мая, внесло в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, согласно которым, в том числе, предлагает снизить тариф страховых взносов с 15% до 7,6% для малого и среднего предпринимательства в обрабатывающих секторах.

В материалах Минфина к налоговому пакету, в частности, говорится: «Будет снижена нагрузка на труд для субъектов МСП в обрабатывающих секторах. Предлагается с 15% до 7,6% снизить тарифы страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ для средних и малых обрабатывающих производственных компаний (за исключением производства напитков, табачных изделий, нефтепродуктов, металлургического производства и ряда других отраслей). Ранее в период пандемии порог страховых взносов для всех МСП уже был снижен с 30% до 15% – эта мера логично продолжает курс на снижение нагрузки на малый бизнес страны».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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