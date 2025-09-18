Доля доллара в расчетах через SWIFT снизилась до минимума почти за два года

Доля американского доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимальных значений с начала 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

За месяц «американец» просел ровно на 1 процентный пункт, в результате доля доллара США опустилась до 46,94%.

Тем временем, объем расчетов в европейской валюте растет. Положительная динамика к предыдущему месяцу составила сразу 2,5 п.п. Таким образом, доля евро выросла до 25,61%. Это максимальный показатель с лета 2023 года.

На третьем месте оказался британский фунт стерлингов с долей 6,76%, на четвертом – японская иена с 3,37%, на пятом – канадский доллар 2,96%. Китайский юань занимает шестую строчку по объему расчетов через SWIFT с долей 2,93%.

Межбанковская система SWIFT была главной системой для обработки платежей до недавнего времени. Антироссийские санкции, введенные в 2014 году, и угрозы отключить РФ от системы сподвигли государства создавать альтернативы. Так, в России была разработана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Москва, Зоя Осколкова

