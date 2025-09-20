Это прорыв: ЦБ РФ уже не исключает снижение ставки

Центральный банк России не исключает, что к концу 2026 года значение ключевой ставки может достичь однозначного показателя. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«В июле у нас был обновленный прогноз: на следующий год прогноз среднегодового значения ключевой ставки 12-13%. Это означает, что, если, например, к концу этого года ставка продолжит снижаться, предположим, если она будет к концу этого года 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначной. Такой сценарий возможен, но это далеко не предопределено», – сказал Тремасов, слова которого цитирует ТАСС.

Как считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, Центробанк РФ снизит ключевую ставку к концу года до 15% годовых. Такого же мнения придерживаются представители банковского сообщества.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 17% годовых.

