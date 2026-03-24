Набиуллина предупредила о сильном росте инфляции при резком снижении ключевой ставки до 3%

Резкое снижение ключевой ставки Банка России до 3% приведет к росту цен на десятки процентов. Об этом заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы при рассмотрении годового отчета ЦБ за 2025 год.

«Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%? Имею в виду, что нам это часто предлагают, как некоторый международный эталон. Действительно, ставки на таком уровне, во многих странах, в которых инфляция 2%, и ниже. Также второй сценарий, до 6%, то есть примерно до уровня текущей инфляции, такие предложения нам тоже поступают. И какой же результат показывают расчеты? Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии, или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому то может понравиться», – пояснила Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

В то же время глава Центробанка добавила, что в случае резкого снижения ставки экономика успеет получить импульс к росту, но этот импульс быстро захлебнется в росте цен, и в длительной перспективе этот эксперимент обернется потерями для экономики.

Ранее 20 марта Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – с 15,5% до 15% годовых. По словам Набиуллиной, в ближайшей перспективе снижение ключевой ставки Центробанка не будет автоматическим – может потребоваться время для оценки ситуации в экономике и целесообразности снижения ставки на фоне неопределенности внешних условий.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube