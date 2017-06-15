Минздрав рекомендует! Специалисты посчитали, сколько можно пить без вреда для здоровья

Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин. Специалисты распределили спиртные напитки и их объем, который нужно выпить, чтобы нанести низкий, средний и высокий вред здоровью. Эксперты считают, что определить нормы потребления горячительного для всей страны невозможно, для каждого гражданина они индивидуальны.

Институт Минздрава сделал расчеты для самых популярных алкогольных напитков: пива, водки, коньяка, виски, сухого и крепленого вина, шампанского, коктейля. Специалисты также учитывали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вероятно, нормы потребления в скором времени разместят на бутылках со спиртным в рамках «Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний», пишут «Известия».

Так, если мужчина будет выпивать три банки (0,5 л) пива крепостью 4,5 градусов три раза в неделю, то он причин низкий вред здоровью. Если количество приемов увеличить до пяти раз в неделю, риск для здоровья вырастет до среднего. Чтобы заработать высокий риск для здоровья, нужно пить ежедневно.

Крепленого вина с низким риском можно употребить не более бутылки (750 мл) в неделю. Три бутылки повысят риск до среднего, четыре – до высокого. Женщинам стоит выпивать не более двух бокалов в день сухого вина крепостью 13 градусов, или бокал шампанского. 150 мл коктейля крепостью 18 градусов каждый день для мужчин означает низкий риск для здоровья, а для женщин уже средний.

Что касается водки, по подсчетам специалистов, мужчина может с низким риском для здоровья выпивать две рюмки (50 мл) в день, женщинам лучше обойтись одной, иначе вред для здоровья вырастет до среднего.

Для каждого типа напитка медики определили стандартную дозу, которая содержит 10 г этилового спирта. Так 50 мл водки – это 1,6 стандартных доз (СД). Для определения риска для здоровья при употреблении алкоголя человеку предлагают подсчитать, сколько стандартных доз он выпивает в неделю, и сравнить с таблицей. Низкий риск – 21 СД для мужчин, 14 СД для женщин, средний риск – 21-35 СД и 14 – 28 СД, высокий риск – 35-70 СД и 28-70 СД.

Тем временем, эксперты призывают не спешить наверстать свою норму по спиртному и напоминают, что недопустимые уровни потребления алкоголя определяются сугубо индивидуально, зависят от состояния организма, массы тела и ферментативного аппарата, который расщепляет алкоголь. К тому же медики напоминают, низкий риск для здоровья не означает абсолютную безвредность, в любом случае употреблять спиртное – это уже риск.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.06.17

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