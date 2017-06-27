Минздрав составил рейтинг самых «болеющих» регионов России

Минздрав России определил регионы, жители которых чаще всего берут больничный. В лидерах оказались Ярославская, Московская и Тверская области. Реже всего болеют в Чечне и Ненецком АО. По словам экспертов, число больничных листов вовсе не отражает динамику заболеваний в стране.

В общей сложности российские медучреждения выдали за прошлый год 19,5 млн больничных листов. По сравнению с 2015 годом их число слегка уменьшилось, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава. Так в Ярославской области на 100 работающих человек было выдано 63,6 больничных, в Московской области – 60,6, в Тверской области – 60,1.

Реже всего официально оформляли временную нетрудоспособность жители Чеченской республики – 15,4 выданных больничных на 100 работающих, затем идут Ненецкий АО – 26,6, Дагестан – 27,4.

В среднем по России было выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. Специалисты Минздрава считают, что цифры говорят о снижении случаев заболеваемости работников, пользующихся услугами системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Тем временем, эксперты считают, что количество выданных больничных листов не говорит об оздоровлении россиян. В первую очередь на этот показать влияет доступность медицинской помощи, например, в Ярославле с этим все в порядке, поэтому жители региона охотно обращаются к врачам. В то время как жители удаленных регионов, где труднее добраться до медиков, больничный не берут.

Кроме того, в субъектах, где много рабочих заняты на заводских предприятиях с жестким графиком, количество больничных листов может быть больше, чем там, где жители могут позволить себе отлежаться пару дней без официального оформления временной нетрудоспособности.

Также на показатели влияет фактор молодости населения. Очевидно, что люди в возрасте 40-50 лет чаще выходят на больничный, чем молодежь. К тому же высокий уровень безработицы снижает количество выданных больничных листов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.06.17

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