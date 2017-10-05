Москвичей хотят обязать доплачивать за услуги в рамках ОМС

Российское правительство обсуждает с представителями страховых фирм возможность проведения эксперимент по софинансированию со стороны граждан медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, для начала опробовать такую практику хотят в Москве.

«Речь может идти о переходе на лимитированные гарантии, когда бесплатно начавшееся лечение может закончиться платно, или о выделении некоторых медуслуг из перечня бесплатных», – сообщил источник газеты. Отмечается, что выбор Москвы обусловлен тем, что для эксперимента необходим крупный регион с хорошо развитой сетью медицинских учреждений.

На данный момент сроки и параметры пилотного проекта находятся на стадии обсуждения. Между тем, схожий эксперимент Минздрава, получивший название «ОМС+", год назад провалился сразу в пяти субъектах РФ, где был запущен. Тогда граждане с полисами ОМС получили возможность купить дополнительный полис и получить по нему услуги, не предусмотренные системой бесплатной медпомощи. В итоге люди купили лишь несколько сотен полисов ОМС+. Тогда авторы идеи объяснили низкую востребованность отсутствием конкретики и узким наполнением страховки.

Сама идея введения соплатежа для российского здравоохранения обсуждается уже давно. Минфин неформально поддерживает ее, а исследовательский институт ведомства НИФИ представлял свои расчеты, свидетельствующие в пользу данной модели. Глава Минтруда Максим Топилин со своей стороны предлагал брать платеж в систему здравоохранения с тех, кто, будучи безработным, не платит взносы на медстрахование.

Впрочем, следует отметить, что мэр столицы Сергей Собянин заверил, что никаких экспериментов на здоровье жителей города проводить не планируется. Он также подчеркнул, что власти Москвы этого не допустят, передает радио «Говорит Москва».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.17

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