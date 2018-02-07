Половине детских больниц в России требуется срочный ремонт и модернизация

Ситуация с медицинскими учреждениями для детей в России оставляет желать лучшего. Половина детских больниц нуждается в ремонте и модернизации. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании в Совете Федерации.

По данным главы Минздрава, в стране 2246 зданий принадлежат детским больницам, 17 из них находятся в таком состоянии, что них нужно снести, 31 требуется реконструкция, 425 – капитальный ремонт, 602 – модернизация. «Около тысячи зданий, то есть почти 50% от общего количества, не отвечают необходимым требованиям», – цитирует Скворцову РБК.

В 17 из 85 регионов России отсутствуют детские больницы регионального значения. Причем, таких необходимых медучреждений нет и в крупных субъектах, например, в Санкт-Петербурге, Мурманской, Тюменской, Самарской и Новосибирской областях, а также в Хакасии, Якутии и Красноярском крае.

На строительство недостающих детских больниц в 37 регионах необходимо 80 млрд рублей. По словам Скворцовой, бюджеты субъектов не позволят им решить эту проблему самостоятельно, в связи с этим необходимо федеральное участие.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.02.18

Бывшего и.о. главврача Половинской ЦРБ поймали на мошенничестве. / Россия потеряла медицинскую и фармацевтическую промышленность. Интервью с академиком РАН Михаилом Пальцевым (Часть 3). / В Челябинской области более десятка школ и детсадов закрыты на карантин. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»