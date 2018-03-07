В России возникла угроза срыва поставок в регионы обезболивающих для онкобольных

Министерство здравоохранения РФ пытается предотвратить срыв поставок наркотических обезболивающих. Из-за решений Росгвардии «Спецсвязь», которая занимается перевозкой таких препаратов, лишилась возможности самостоятельно охранять грузы. В результате стоимость поставок выросла на десятки раз, что грозит удорожанием лекарств, применяемых для снятия боли у пациентов с онкологическими заболеваниями.

ФГУП «Главный центр специальной связи» («Спецсвязь») – основной перевозчик наркотических и психотропных лекарственных препаратов в регионы, пишет РБК. С осени прошлого года предприятию по решению Росгвардии запретили охранять грузы из-за отсутствия лицензии на охранную деятельность. При этом в большинстве субъектов России нет альтернативы «Спецсвязи» – коммерческие перевозчики либо не имеют лицензии на оборот наркотических средств, либо осуществляют доставку в ограниченное количество регионов.

Теперь «Спецсвязь» вынуждена нанимать в сопровождение охранников. Эта схема работы имеет несколько «негативных моментов». В частности, стоимость перевозки с привлечением внешних охранных служб по некоторым направлениям выросла до 500%. Кроме того, увеличился срок доставки. В настоящее время «Спецсвязь» заключила трехсторонний договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии и крупнейшим заказчиком – Московским эндокринным заводом. Подавать заявку на сопровождение необходимо за несколько суток. При этом ФГУП «Охрана» «не способны оказывать услуги» на всей территории России. Однако для перевозки лекарств других производителей предприятию нужно провести конкурс, что займет не менее полугода. «Спецсвязь» уже столкнулась с проблемой отправки препаратов в некоторые регионы страны.

Минздрав разработал законопроект, который позволит избежать срыва поставок наркотических и психотропных веществ. В ведомстве предложили дать возможность «юридическим лицам с особыми уставными задачами», к которым и относится «Спецсвязь», охранять наркотические лекарства без лицензии. «Проект будет способствовать предоставлению возможности организациям, имеющим развитую логистическую и охранную инфраструктуру, осуществлять перевозку наркотических средств без затрат на дополнительную охрану, которую они могут осуществлять своими силами», – пояснили в Минздраве.

В наркотических анальгетиках нуждается около 800 тысяч граждан России. Это пациенты с онкологическими заболеваниями на последних стадиях, с терминальной стадией ВИЧ, а также люди, испытывающих нестерпимые боли в результате травм, после аварий или в послеоперационный период.​

Трудность обеспечения наркотическими препаратами заключается еще и в том, что врачи опасаются уголовного преследования из-за неверного назначения обезболивающих. Так в период с 2010 по 2015 годы в отношении медицинских и фармацевтических работников было возбуждено 153 уголовных дела за нарушения правил оборота наркотических лекарственных средств.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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