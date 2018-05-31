В России хотят ввести запрет на курение в Международный день без табака

Министерство здравоохранения России предложило ввести ограничение на продажу сигарет, а также запретить курение в общественных местах 31 мая. В этот день отмечается Международный день без табака.

Минздрав обратился к руководителям субъектов с просьбой рассмотреть введение некоторых ограничений, целью которых является охрана здоровья граждан, пишут «Известия».

«Это могут быть меры, предусматривающие запрет продажи табачной продукции, запрет курения в общественных местах, на улице в праздничные дни, и другие», – отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что пагубное влияние табака является причиной 20% случаев смертности среди взрослого населения. В мире ежегодно от болезней, связанных с курением погибают 5,4 млн человек, что превышает показатели смерти от ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Ранее Минздрав выступил с предложением ежегодно индексировать акцизы на крепкий алкоголь и сигареты минимум на 10 и 20% ежегодно до 2020 года. В Минфине выступили против изменений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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