Грязный воздух пагубно влияет на когнитивные способности жителей мегаполисов

Давно известно, что грязный воздух в больших городах вредит физическому здоровью. Китайские ученые обнаружили, что смог еще и влияет на когнитивные способности.

Результаты исследования ученых из Пекинского университета опубликовало издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты сопоставили результаты тестов на математические и вербальные способности с данными о загрязнении воздуха и обнаружили четкую зависимость.

«Загрязненный мелкими частицами и диоксидами серы и азота воздух действительно ухудшает когнитивные способности при долговременном воздействии», – пояснил ведущий автор исследования Сяобо Чжана.

В частности, грязный воздух пагубно сказывается на белом веществе мозга, которое также отвечает за языковые способности человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, жители 98% крупных городов в развивающихся странах дышат сильно загрязненным воздухом.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 28.08.18

Признак скорой смерти можно увидеть у человека на лице. / Москва пережила новую сероводородную атаку. / Отказали в госпитализации: возбуждено уголовное дело после смерти жителя Барнаула. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»