На двух пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута

Новые незначительные выбросы мелкой фракции мазута на пляжи обнаружены в Анапе на двух территориях, сообщил Оперштаб Краснодарского края.

В ходе мониторинга береговой линии загрязнения зафиксированы на участке пляжа оздоровительного центра «Премьера» и на пляже Джемете. За уборку этих территорий отвечают соответственно Выселковский район и Краснодар.

«В первую очередь муниципальные команды убирают новые выбросы, затем возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей», – отмечается в сообщении.

Ранее сегодня в Минтрансе РФ заявили, что работа по очистке акватории Черного моря после ЧП с нефтетанкерами остается одним из главных приоритетов. Водолазы ведут поиски скопления мазута в акватории вдоль Анапского побережья, работая по секторам. На сегодняшний день полностью осмотрены четыре из пятнадцати участков, и два из пяти пирсов, отметили в ведомстве.

18 февраля президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил максимально быстро поднять затонувшие танкеры и мазут со дна Черного моря.

Вице-премьер России Виталий Савельев сообщал, что решения об открытии летнего туристического сезона на Черном море будут приняты после подтверждения соответствия пляжей требованиям Роспотребнадзора. Предварительную оценку проведут до 1 марта.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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