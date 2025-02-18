«Мина замедленного действия»: Путин поручил поднять танкеры и мазут из Черного моря

Президент РФ Владимир Путин поручил максимально быстро поднять затонувшие танкеры и мазут со дна Черного моря. Об этом глава государства сказал на совещании с членами кабинета министров.

«Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо поднять. Мы с вами обсуждали. Что это такое? Там все лежит как мина замедленного действия. Ждать, когда там дырка появится? Надо думать над тем, как поднять это все, что на дне лежит», – подчеркнул Путин.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря.

Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Светлана Антонова

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