российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 февраля 2025, 15:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Новые выбросы мазута обнаружили на 10 участках пляжей на Кубани

Архив, фото: мэрия Анапы

В Краснодарском крае зафиксированы новые выбросы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба региона.

«26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты собирают новые фрагменты загрязнения, а затем продолжат очистку основной территории пляжей.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Экология

На 11 пляжах Кубани зафиксировали новые выбросы мазута / На двух пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута / Повторные выбросы мазута обнаружили только на одном пляже в Анапе / К медикам обратились более 280 волонтеров, очищающих пляжи Анапы от мазута / Новые выбросы мазута обнаружили на 15 участках побережья Кубани / В Татарстане обнаружили разлив нефти / Аномально теплая погода в России угрожает урожаю / МЧС сообщило о новых выбросах мазута на Черноморском побережье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,