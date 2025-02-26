Новые выбросы мазута обнаружили на 10 участках пляжей на Кубани

В Краснодарском крае зафиксированы новые выбросы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба региона.

«26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов», – говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты собирают новые фрагменты загрязнения, а затем продолжат очистку основной территории пляжей.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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