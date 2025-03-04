Специалисты демонтировали большую часть танкера «Волгонефть-239»

В Керченском проливе продолжаются работы по демонтажу потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

«Демонтировано 85% кормовой части танкера «Волгонефть-239», – говорится в сообщении. – На переработку вывезли более 600 тонн металла. Сейчас демонтируют два последних танка аварийного судна».

Отмечается, что работы идут с опережением графика. Контроль по соблюдению экологической безопасности осуществляют специалисты Морспасслужбы.

Тем временем, водолазы обследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Техническое состояние обломков судов стабильное. «С момента крушения танкеров специалисты выполнили 127 спусков, проведя под водой свыше 190 часов», – добавили в ведомстве.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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