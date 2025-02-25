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Вторник, 25 февраля 2025, 15:54 мск

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На 11 пляжах Кубани зафиксировали новые выбросы мазута

Фото из тг-канала Оперштаба Краснодарского края

На 11 пляжах Анапы после ночного шторма обнаружены новые выбросы мазута, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«25 февраля на 11 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, по результатам утреннего мониторинга береговой линии выявили новые выбросы фрагментов мазута», – сказано в сообщении. В частности, фракции нефтепродуктов выбросило на пляжи Джемете, «Сибур-Юг» в Анапе, на береговую линию между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Как отметили в оперштабе, новые выбросы мазута команды городов и районов Кубани убирают в первую очередь, затем продолжают очистку основной территории пляжей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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