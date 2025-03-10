российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 марта 2025, 15:34 мск

Новости Краснодарский край

Новости, Кратко, Популярное

На пяти участках пляжей в Анапе вновь обнаружили мазут

Фото: оперштаб Краснодарского края

Новые незначительные выбросы мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе зафиксированы на пяти участках побережья Анапы, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выбросы нефтепродуктов обнаружили утром 10 марта команды муниципалитетов Краснодарского края в ходе ежедневного мониторинга закрепленной за ними территории.

Как уточнили в оперштабе, повторные выбросы мазута выявили на пляже рядом с устьем реки Можепсин, на Бугазской косе, на береговой полосе между селом Витязево и станицей Благовещенская, а также еще на двух участках, закрепленных за командами Кавказского и Белоглинского районов.

Ранее сегодня сообщалось, что администрация Анапы подала в суд на владельцев потерпевших крушением танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212».

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани, а также на береговую полосу зафиксированы в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Экология

Выбросы мазута на побережье Кубани участились из-за потепления – МЧС / Новые выбросы мазута зафиксированы на трех участках пляжей в Анапе / Специалисты демонтировали большую часть танкера «Волгонефть-239» / Новые выбросы мазута обнаружили на 10 участках пляжей на Кубани / На 11 пляжах Кубани зафиксировали новые выбросы мазута / На двух пляжах Анапы зафиксированы новые выбросы мазута / Повторные выбросы мазута обнаружили только на одном пляже в Анапе / К медикам обратились более 280 волонтеров, очищающих пляжи Анапы от мазута

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Краснодарский край, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,