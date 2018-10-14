Кабмину РФ предложили узаконить культивирование наркосодержащих растений

На рассмотрение российского правительства внесен законопроект, предлагающий разрешить выращивать на территории страны наркосодержащих растений для производства сильнодействующих лекарств, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ, где был разработан документ.

На сегодняшний день Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств в тех странах, где выращивание опийного мака разрешено и находится под контролем государства. «На проект федерального закона получены заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Минюста России. В настоящее время законопроект внесен в правительство Российской Федерации», – приводит ТАСС выдержку из сообщения Минпромторга. Законопроект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.

Законопроект предполагает отмену запрета «на культивирование наркосодержащих растений на территории РФ для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ». В документе прописан порядок культивирования наркосодержащих растений, предлагается также определить сорта растений, которые разрешено выращивать для этих целей, и требования к ним.

Ведомство, где был разработан документ, ожидает, что уже в 2019 году удастся перейти на отечественные субстанции для опиоидных обезболивающих.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.18

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