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Понедельник, 28 января 2019, 18:06 мск

Новости Здоровье

Минздрав РФ просит разрешить ввоз гашиша ради исследований

Минздрав предложил внести поправки в постановление правительства, устанавливающее квоты на ввоз, производство и хранение наркотических средств и психотропных веществ. Проект соответствующего документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Минздраве пояснили, что гашиш, гашишное масло и марихуана на сегодняшний день запрещены для использования в медицинских целях. «Вопрос использования каннабиса и его производных ‎в медицинских целях активно обсуждается на площадках Всемирной организации здравоохранения, Комиссии ООН по наркотическим средствам, Международного комитета по контролю над наркотиками», – подчеркивают российские эксперты.

В США, Канаде, Великобритании, Испании, Италии и других странах препараты с каннабиоидами применяются в медицинских целях. В Минздраве считают необходимым приступить в России к «научным исследованиям ‎и испытаниям, в том числе по изучению наркоманического потенциала» таких препаратов. Их проведение потребует разрешить ограниченный ввоз наркотиков. В частности, в Минздраве просят разрешить ввоз в Россию для нужд исследователей по 50 граммов гашишного масла, 300 граммов гашиша и 1,1 килограмма марихуаны ежегодно. Кроме того, квоту на ввоз тетрагидроканнабинола (все его изомеры) предлагается увеличить с 10 граммов до 300 граммов.

«Предлагаемые проектом постановления государственные квоты определены в соответствии с расчетами ФГУП «Московский эндокринный завод», на площадке которого планируется проведение вышеуказанных исследований», – отмечается в пояснительной записке.

Москва, Иван Гридин

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