Немецкий онколог открыл секреты защиты от рака

Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от онкологических заболеваний. Глава немецкого научно-исследовательского онкологического центра (Das Deutsche Krebsforschungszentrum, DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн рассказал, что лучшей мерой предосторожности против заболевания раком является отказ от курения. Он также отметил, что немаловажным являются правильное питание и подвижный образ жизни.

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности – не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», – цитирует специалиста РИА «Новости».

Отметим, что в минувшем году в мире были диагностированы более 18 млн новых случаев онкологических заболеваний, более 600 тыс. – в России. В сообщении ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава РФ говорится, что за год от рака умерли около 9,6 млн человек.

«Сегодня в России на онкологическом учете состоит 3 млн 630 тыс. человек. В 2018 году была выявлено 617 тыс. новых случаев заболеваний, что выше 2017 года на 20 тыс. (599 тыс.)»,– говорится в сообщении центра. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России до 2024 года создадут 18 референс-центров для повышения контроля качества диагностических исследований в онкологии. Кроме того, на базе многопрофильных больниц планируется организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в каждом субъекте страны.

Напомним, сегодня, 4 февраля», отмечается Всемирный день борьбы с раком. Цель этого международного дня – повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует три способа защиты от рака: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 01.02.19

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