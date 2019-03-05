Больницы и медиков хотят штрафовать за неправильное оказание помощи

Врачей и медицинские учреждения хотят штрафовать за помощь, оказанную по неутвержденным критериям. С таким предложение выступило Министерство здравоохранения России.

Инициатива была опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минздрав предлагает внести поправки в Кодекс административных правонарушений. В том случае, если медицинская помощь оказана пациенту не по утвержденным рекомендациям, должностным лицам грозит штраф в размере до 20 тысяч рублей, юрлицам – до 70 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность за неисполнение полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья по созданию условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Например, если медучреждение обращалось за средствами на приобретение и ремонт оборудования, а деньги так и не были выделены.

Согласно планам Минздрава, изменения в федеральный закон должны вступить в силу в 2022 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.03.19

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