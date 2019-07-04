В России выросло число умерших в скорой помощи пациентов

В 2018 году в автомобилях скорой помощи скончались 6,8 тысячи человек. Это почти на четверть больше, чем в 2009 году. Так происходит потому, что врачи стали быстрее приезжать на помощь к тяжело больным людям.

Согласно результатам исследования ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве, в прошлом году было совершено 43,9 млн выездов бригад скорой помощи. Около 5% из них оказались безрезультатными (ложный вызов, пациента не оказалось на месте, пациент оказался здоров или умер до приезда «скорой»), пишет RT.

Показатель смертности в автомобилях скорой помощи вырос почти на 24%. Так в 2018 в них умерли 6,8 тысячи человек, в 2009 году – 5,5 тысячи человек. Как сообщили в Минздраве, рост показателя связан с тем, что «скорая» стала быстрее доезжать до пациентов. В 89,4% случаев время от вызова до приезда медиков составляет менее 20 минут.

«Если раньше пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии умирали до приезда выездной бригады скорой медицинской помощи, то сейчас выездная бригада успевает начать оказание скорой медицинской помощи таким пациентам, а также доставить их в стационар. Однако часть пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии все же умирают на этапе медицинской эвакуации в автомобиле скорой медицинской помощи», – пояснили в Минздраве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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