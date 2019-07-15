Россиянам хотят предоставить дополнительный оплачиваемый выходной

Россиянам хотят позволить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год. Этот день можно будет потратить для прохождения диспансеризации. Сейчас прорабатываются и обсуждаются различные варианты освобождения от работы для прохождения диспансеризации. Одно из предложений Минтруда есть в распоряжении «РГ».

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, можно предусмотреть и вариант предоставления не одного, а двух-трех дней на диспансеризацию, как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. «Мы же говорим не о формальном подходе, а о проведении серьезных анализов, которые, как правило, сложно пройти за день», – подчеркивает эксперт.

Также отмечается, что работодателям будет легко проконтролировать, прошел ли работник диспансеризацию – ему в поликлинике выдадут соответствующую справку о прохождении обследования. Результаты обследований и диагнозы в этой справке не указываются.

Отметим, что в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года, отмечается, что за период 2013-2017 годов диспансеризацию прошли 213,6 млн россиян. Выяснилось, что 30% обследованных нуждаются в лечении.

Москва, Иван Гридин

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