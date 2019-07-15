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Понедельник, 15 июля 2019, 10:57 мск

Новости Здоровье

В России упростят процедуру получения наркотических обезболивающих

Для больных, получающих лечение на дому, упростят порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на протокол заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Изменения внесут в приказ о форме бланков соответствующих рецептов. Такое поручение Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова. Исполнить поручение необходимо до 19 августа 2019 года. Кроме того, Минздрав направит в субъекты РФ разъяснения о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки. Будет проработан и вопрос оптимизации правил хранения сильнодействующих обезболивающих.

Как писал «Новый День», проблема обеспечения наркотическими препаратами больных затрагивалась в ходе прямой линии президента России Владимира Путина с народом.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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