Минздрав одобрил включение вакцины от папилломы в прививочный календарь

Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом говорится в письме замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича.

Депутат ранее народный избранник предложил включить вакцину от ВПЧ в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. «Полагаем, что вакцинация против ВПЧ, как и вакцинопрофилактика других инфекций, должна являться планомерной работой и наиболее эффективно и рационально ее проведение в рамках мероприятий по совершенствованию национального календаря», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма народного избранника.

По словам замминистра, на сегодняшний день прививочный календарь включает в себя профилактические прививки против 12 инфекций. Ближайшей задачей является введение в календарь вакцинации детей раннего возраста от ветряной оспы, ротавирусной и гемофильной инфекций.

Путин ранее поручил правительству разработать стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, соответствующее поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.19

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