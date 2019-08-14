Медики рассказали о вызывающих цирроз продуктах с мёдом

Медики определили, сколько мёда человеку можно употреблять ежедневно без вреда для здоровья. Оказалось, ежедневно следует съедать не более двух столовых ложек и, желательно, в первой половине дня. Кроме того, считают эксперты, польза этого продукта значительно преувеличена, поэтому к нему следует относиться как к обычному лакомству. Стоит также отметить, что сочетание меда с алкоголем и употребление медовухи может вызывать цирроз печени, рассказали опрошенные РИА «Новости» врачи.

В 2019 году Медовый спас отмечается 14 августа. По традиции с этого дня пасечники начинают собирать мед. «Без вреда максимум две столовые ложки. Употреблять его лучше в первой половине дня и при этом вести активный образ жизни», – рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов.

По его словам, в меде содержатся антиоксиданты, которые препятствуют окислению клеток, витамины и фруктоза, являющаяся источником энергии. Польза меда во много преувеличена, считает врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова. Чтобы получить пользу от употребления меда, его нужно съесть очень много, а из-за высокого содержания в нем углеводов продукт очень калорийный, поэтому употреблять его следует дозировано, пояснила врач.

Эксперты сходятся во мнении: при выборе меда следует отдать предпочтение меду в сотах, так как это точно гарантирует его качество и натуральность. А вот рекомендация пить чай с медом при простуде вряд ли ускорит выздоровление, так как при растворении в горячей воде мед теряет свои полезные свойства, отметила Тихомирова. «Это скорее утешение, которое пошло исторически: человек простужен, нужно его как-то подбодрить, порадовать, ему давали мед, который был единственным лакомством», – пояснила врач.

Противопоказаний для употребления меда не так уж много – это ожирение, так как продукт калорийный, и аллергия на цветы или пчелиный яд, уточнила диетолог. В свою очередь, Буеверов отметил, что сочетание меда и алкоголя опасно для здоровья. Медовуха, если употреблять ее в большом количестве, может привести к жировым изменениям печени, которые запускают процессы воспаления, способные привести к циррозу, отметил он. «Все дело, конечно, в регулярности и объеме. Если человек выпил бокал в месяц, то ничего с ним не будет, а если употреблять регулярно, то это существенно увеличивает риск изменений в печени, вплоть до цирроза», – пояснил врач.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.19

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