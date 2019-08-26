Эксперт из Малайзии рассказала, как минимизировать вред от смартфонов

Научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, какие правила и способы помогут минимизировать вред для организма от использования смартфона, сообщает телеканал «Мир24».

По ее словам, следует приобретать смартфон, который получается обхватить своим большим и указательным пальцами. Это поможет избежать онемения, боли в большом пальце, запястье, шее и спине при длительном использовании гаджета. Кроме того, текст в смартфоне лучше печатать с использованием пальцев обеих рук. Гаджет во время использования необходимо держать на уровне груди, подбородка или глаз. Это позволяет зафиксировать шею в естественном положении.

Помимо этого, при продолжительных разговорах лучше пользоваться гарнитурой.

Куала-Лумпур, Иван Гридин

Куала-Лумпур. Другие новости 26.08.19

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