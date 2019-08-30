В России в десять раз снизилась заболеваемость сифилисом

Россияне стали значительно реже болеть сифилисом – с 2000 года заболеваемость снизилась в 10 раз. Таковы данные Министерства здравоохранения страны.

По информации Минздрава, 18 лет назад уровень заболеваемости сифилисом составлял 165,7 случая на 100 тысяч населения. В прошлом году показатель составил 16,5 случая, передает RT. В общей сложности в стране живут 24,5 тысячи человек с этим диагнозом (в 2000 году – 239,3 тысячи пациентов).

Наибольшее число заболевших проживают в Республике Тыве. Там на 100 тысяч населения пришлось 43,5 случая сифилиса. Наименьший уровень заболеваемости зафиксирован в Калмыкии – 2,5 случая на 100 тысяч населения, а также в Костромской области (3,3), республиках Карелия (3,7), Коми (3,8) и Дагестан (3,8).

По словам медиков, снижение заболеваемости сифилисом обусловлено эффективной профилактикой, а также повышением уровня медицинской грамотности населения. Выявляют случаи сифилиса во время подготовки к операциям или во время диспансеризации. Повлияла на снижение заболеваемости и пропаганда использования презервативов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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