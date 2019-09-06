Минздрав выяснит, какие болезни связаны с алкоголем

Министерство здравоохранение утвердило методику, которая позволит посчитать, сколько россияне употребляют спиртных напитков, а также связать развитие болезней с алкоголем.

Как сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), новый метод основан на серьезных научных исследованиях. Учитываются не только продажи алкоголя, но и косвенные признаки, ассоциированные с высоким уровнем его потребления.

Разработанная методика также позволит определить, какие демографические показатели связаны с потреблением россиянами алкоголя. «Например, разница продолжительности жизни мужчин и женщин», – отметил Салагай.

Накануне, Минздрав анонсировал повышение возраста продажи крепкого алкоголя. Ведомство рассчитывает, что закон, запрещающий продажу спиртного лицам в возрасте до 21 года, будет принят в ближайшее время.

Соцопросы показывают, что эту идею поддерживают 70% россиян. Также за повышение минимального возраста продажи алкоголя выступили Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Однако Минфин и Минэкономразвития выступили против инициативы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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