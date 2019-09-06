В России стало меньше алкоголиков, но ассоциированная с алкоголем смертность растет

В России снизилась заболеваемость алкоголизмом и наркотической зависимостью. В то же время выросла смертность от болезней, ассоциированных со злоупотреблением спиртными напитками. Об этом сообщили в Фонде независимого мониторинга «Здоровье», проанализировав данные Минздрава РФ.

В 2018 году на 3% снизилось число пациентов с впервые установленным диагнозом «зависимость от алкоголя». В 2017 году их было 53,2 на 100 тысяч населения, в прошлом году – 51,6. Также отмечается снижение числа пациентов с установленной наркотической зависимостью – с 11 на 100 тысяч населения в 2017-м до 10,1 в 2018 году.

В то же время ассоциированная с алкоголем смертность за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 18,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в статистику не попадают такие болезни как цирроз печени, панкреонекрозы, сердечно-сосудистые патологии. Хотя эти заболевания и могут быть вызваны чрезмерным употреблением алкоголя, их принято регистрировать как смертность от болезней системы пищеварения и кровообращения.

По словам специалистов, снижение числа хронических алкоголиков и увеличение смертности от злоупотребления спиртными напитками может говорить о том, что россияне стали пить больше некачественного алкоголя. Статистику можно объяснить также и тем, что все меньше граждан признают свою алкогольную зависимость и обращаются за помощью.

Чаще всего диагноз «алкоголизм» впервые ставили жителям Чукотки (208,7 случая на 100 тысяч населения), Hенецкого АО (181,8), Пензенской области (129,8), Республики Саха (Якутия) (129), Хабаровского края (128,5), Магаданской области (127), Амурской области (113,3), Республики Коми (107,5), Сахалинской области (106,1) и Ульяновской области (102,6). В шести из этих регионов уровень смертности от болезней, ассоциированных с алкоголем, был выше, чем средний по России. В четырех субъектах смертность продолжала расти.

Специалисты Фонда выразили надежду, что антиалкогольные меры федерального проекта «Формирование здорового образа жизни» помогут исправить ситуацию. Так как, несмотря на некоторое снижение цифр по заболеваемости, проблема алкоголизма и смертности от алкогольных отравлений стоит очень остро для многих регионов России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

В Башкирии 7 человек попали в реанимацию, отведав бабушкин пирог с грибами. / «Привлекать кадры из ближнего зарубежья»: в стратегии развития здравоохранения прописали, где брать недостающих врачей. / Огромные долги, последствия ЧП не ликвидированы: «Крымский титан» сменил собственника. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»