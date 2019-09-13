Только 20% россиян обеспечены льготными лекарствами

Лишь малая часть жителей России обеспечена льготными лекарствами. Об этом во время прямой линии заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Система, которая призвана адресно обеспечить нуждающихся в медицинских препаратах граждан, заработает лишь в 2023 году.

Решить проблему поможет система лекарственного страхования, отметила глава Минздрава. Однако ее внедрение в настоящее время невозможно из-за информационной недостаточности. В частности, необходимо создать единый реестр льготников.

Чтобы обеспечить бесплатными лекарствами жителей всех регионов, правительству предстоит внедрить системы по отслеживанию наличия препаратов в аптеках и медучреждениях, а также системы электронных рецептов. Предполагается, что эта работа будет завершена только к 2023 году.

На прямую линию с главой Минздрава поступило более 5 тысяч вопросов через социальные сети. Основные темы касаются модернизации первичного звена, лекарственного обеспечения, решения кадровых вопросов и медицинского образования, развития профилактической медицины, оказания бесплатной медицинской помощи. В диалоге также принимают участие представители здравоохранения регионов.

Стоит отметить, что формат прямой линии не характерен для общения с российскими министрами, им в основном пользуется президент Владимир Путин. Скворцова неоднократно принимала участие в прямом общении граждан с главой государства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.19

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