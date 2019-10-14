Медведев расширил список жизненно важных лекарств

В России с 1 января 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится на 23 позиции, до 758. Такое заявление сделал председатель правительства Дмитрий Медведев.

«Этот перечень у нас давно действует, но главное – включить в него современные, эффективные, востребованные препараты... Сейчас перечень ЖНВЛП включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции, я подписал сегодня такое распоряжение», – сказал Медведев.

По его словам, в соответствии с данным распоряжением расширяется список лекарств, которые могут получать льготники. Дополнен перечень дорогостоящих препаратов, причем ряд лекарств – для лечения сложных и высокозатратных нозологий. «Они достаточно дорогие, но в них особенно нуждаются люди с орфанными заболеваниями», – добавил Медведев.

Премьер-министр отметил, что власти ведут системную работу, направленную на то, чтобы лекарства, которые продаются или выдаются в порядке оказания бесплатной медицинской помощи, отвечали всем необходимым критериям, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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