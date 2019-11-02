Минздрав РФ изменил рекомендованную суточную норму соли для россиян

В рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов внесены изменения: министерство здравоохранения теперь, как и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), установила суточную норму потребления соли – не более пяти граммов. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай в своем Telegram-канале.

При этом есть дополнительная рекомендация – употреблять стоит йодированную соль, что очень важно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.

По словам Салагая, многие россияне превышают эту норму в полтора-два раза, что увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, инфаркта и инсульта. При этом учитывается вся поступающая с пищей соль, а не только та, что используется для досаливания.

Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо использовать меньше соли при приготовлении пищи, ограничить соленые закуски и выбирать продукты с низким содержанием соли. Кроме того, организация рекомендует убрать солонки со стола, чтобы не досаливать еду без особой необходимости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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