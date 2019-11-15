В российских больницах уволят несколько тысяч санитаров

В России продолжает сокращаться число сотрудников младшего медперсонала. В Минздраве пояснили, что это может быть связано с переаттестацией, которая сейчас проводится. Из-за несоответствия требованиям из государственных и муниципальных больниц могут уйти еще несколько тысяч санитаров.

По итогам III квартала 2019 года в медучреждениях стало на 9% меньше младших медработников, по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Наибольшее сокращение зафиксировано в Ярославской области, где число санитаров уменьшилось на 48% меньше, Амурской области и Чукотском автономном округе – на 32% и 31% соответственно.

К младшим медработникам относятся санитары – медсестры уже не входят в эту категорию, поскольку они имеют среднее профильное образование, отметили в Минздраве. В министерстве считают, что сокращение связано с оценкой квалификации работников из числа младшего медицинского персонала, которая сейчас идет. При желании сотрудники, занимающие должности младших медработников, могут пройти обучение и довести уровень подготовки до требований стандарта.

По словам экспертов, переобучение сотрудников могло оказаться слишком дорогим для региональных больниц, уже потративших средства на проведение оценки квалификации. Большинство санитаров не проходили профобучение и не готовы платить за такие курсы. Если медучреждения не получат финансовую поддержку, отрасль может потерять еще несколько тысяч специалистов.

«Санитары уходят как вид, и в первую очередь это сказывается на качестве ухода за больными», – отметил председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. После того как эти сотрудники покидают больницы, функции по уходу за лежачими больными зачастую перекладывают на медсестер, а для уборки нанимают клининговую компанию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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