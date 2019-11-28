В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Российское правительство обновило правила ввода в гражданский оборот лекарств. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Документ, который отменяет обязательную сертификацию препаратов, опубликован на сайте правительства.

Теперь производителям потребуется лишь обратиться за разрешением в Росздравнадзор. Изменения вступают в силу уже завтра, 29 ноября. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, старые правила требовали оформления разрешительных документов на каждую серию и партию препаратов, а отдельные центры сертификации при этом ограничивались лишь тремя показателями – упаковкой, описанием и маркировкой. «Это приводит, приводило уже – и такие факты фиксировались Росздравнадзором, – к попаданию на рынок некачественных, фальсифицированных лекарственных препаратов», – отметила Голикова.

Чтобы изменить ситуацию, правом определения качества лекарственных препаратов будут наделены только «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава и «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора.

Вице-премьер уверена, что обновленный подход упростит работу организаций, вводящих лекарства в гражданский оборот. Кроме того, отметила Голикова, удастся в 10 раз сократить сроки получения разрешительных документов – с трех месяцев до трех дней.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.19

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