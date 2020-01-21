Минздрав РФ приступает к разработке вакцины от смертельного коронавируса из Китая

Минздрав РФ приступил к созданию вакцины от нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае. Ранее было также объявлено о создании тестов, позволяющих выявлять людей, подхватившим это заболевание, благо ДНК вируса уже обнародовано китайской стороной.

Как сообщает ТАСС, сейчас Россия ведёт переговоры с Китаем о получении генетического материала, необходимого для создания вакцины. В первую очередь, необходимо получить сам живой вирус.

На сегодняшний день известно, что новый коронавирус унёс жизни шести человек. В госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявили, что общее количество заболевших составляет 291 человек, в том числе 14 – медики, работавшие с заболевшими.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. Первыми заразившимися были покупатели на рынке морепродуктов. В данный момент случаи заболевания зафиксированы не только в Ухане, но также в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах КНР, сообщают «Вести 24».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 21.01.20

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