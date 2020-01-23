Тотальный контроль, проверки на предприятиях и призыв не ездить в Китай: на Дальнем Востоке усилены меры безопасности из-за коронавируса

Дальневосточные регионы, граничащие с Китаем, усилили меры безопасности из-за вспышки атипичной пневмонии в соседнем государстве, вызванной новым типом коронавируса. В Амурской области все службы и ведомства переведены в режим повышенной готовности, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова. По ее словам, на приграничных пунктах пропуска уже сейчас наблюдается оживление из-за китайского Нового года, который граждане Поднебесной по традиции празднуют с родными. В период возвращения китайцев в Россию специалисты-эпидемиологи будут вести тщательный контроль за состоянием их здоровья. Ранее в Приамурье был введен усиленный контроль в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем.

Глава ведомства призвала жителей Приамурья носить медицинские маски, соблюдать правила личной гигиены перед едой и после посещения мест скопления людей, промывать нос, обрабатывать мобильные телефоны и планшеты, вовремя обращаться за медицинской помощью .

Губернатор Амурской области Василий Орлов в свою очередь призвал жителей региона временно отказаться от поездок в Китай и быть внимательными к своему здоровью – следует «обращаться к врачам при любом подозрении». Об этом он написал в своем инстаграме.

Накануне режим повышенной готовности была переведена Амурская областная инфекционная больница. Региональный минздрав отмечал, что в медучреждении есть отдельный изолированный бокс и необходимый запас медикаментов. В больнице проводятся дополнительные тренировки.

В Приморском крае тем временем введен двойной круглосуточный термометрический контроль за всеми прибывающими из КНР на всех пунктах пропуска с этой страной. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова на совещании у губернатора края. В частности, по ее словам, в аэропорту проверяют температуру тепловизорами не только «на выходе к самолету по его прибытию, но и в зоне досмотра при выходе в зал прилета». Кроме того, иностранцы должны заполнить анкету, добавила чиновница. Она также сообщила, что «на автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию»,

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил усилить санитарно-карантинный контроль по завершению празднования китайского Нового года, когда вырастет двусторонний туристический поток, и незамедлительно провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане Китая. «Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства», – пообещал он. Кожемяко подчеркнул, что «прививок от коронавируса нет» и рекомендовал жителям региона «воздержаться от поездок в Китай до полного устранения эпидемии».

Накануне сообщалось, что в Хабаровском крае усилен контроль пунктах пропуска на государственной границе. Специалисты Роспотребнадзора проводят анкетирование и измеряют температуру у пассажиров, прибывающих из-за рубежа.

По последним данным, жертвами пневмонии, вызываемой новым штаммом коронавируса, в Китае стали 17 человек, число больных в 27 провинциях КНР достигло 571 человека, в критическом состоянии находятся 95 человек. Единичные случаи заболевания зарегистрированы в Японии, Таиланде, Южной Корее, США и Макао – инфекцию привезли китайцы, возвратившиеся из города Ухань, где первоначально была зарегистрирована вспышка атипичной пневмонии.

Благовещенск, Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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