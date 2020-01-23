Смертельный коронавирус захватывает новые территории КНР – более 600 заболевших

Новый тип коронавируса быстро распространяется в Китае. По последним данным властей КНР, количество инфицированных достигло 617 человек. Наибольшее их число – 444 человек – зафиксировано в городе Ухань, где впервые была выявлена атипичная пневмония, вызываемая новым коронавирусом, и в провинции Хубэй. Также от десятка до трех десятков случаев смертельно опасного заболевания выявлено в провинциях Гуандун и Чжэцзян, Шанхае и Пекине. А вообще, как указывают медицинские власти КНР, случаи заражения атипичной пневмонией зарегистрированы практически во всех провинциях Китая.

Ранее сегодня Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщал о 571 случаях заболевания «уханьской» пневмонией в Китае и 17 смертельных исходах.

Напомним, вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период атипичной пневмонии составляет две недели. В связи с этим можно предположить, что в ближайшие дни число заболевших значительно увеличится.

Надо отметить, что коронавирус из КНР распространяется по миру. Случаи заболевания атипичной пневмонией выявлены в Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Гонконге. Инфекцию завозили граждане КНР, посещавшие Ухань.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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