В Перми у пассажирки самолета, прибывшего из КНР, заподозрили коронавирус

В аэропорту Перми пассажиров самолета, прибывшего чартерным рейсом ZF758 из китайской Саньи, не выпускали с борта лайнера, а сам «Боинг» встречали специалисты Роспотребнадзора. Такие меры были приняты из-за того, что среди пассажиров оказалась женщина с признаками предположительно коронавирусной инфекции нового типа, зарегистрированной в Китае, сообщает «Эхо Перми».

На борт вызвали медиков. Женщину с высокой температурой увезла машина скорой помощи. Затем пассажирам разрешили покинуть самолет, уточняет РБК-Пермь.

В пресс-службе аэропорта отметили, что коронавирус у пассажира «пока не подтвержден и не исключен», передает ТАСС.

Позднее представитель аэрогавани сообщил, что у женщины была диагностирована острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

По последним данным китайских властей, число инфицированных новым штаммом коронавируса в КНР достигло 617 человек, умерли 17 человек. В критическом состоянии находятся 95 заболевших. Под карантин были помещены около 6 тыс. человек, часть из них уже отпущена.

Кроме Китая, новый коронавирус обнаружен в Корее, Японии, Таиланде, США, Сингапуре.

Ранее власти Китая изолировали город Ухань в провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом. В городе не работают аэропорт, железнодорожные- и автовокзалы. Сегодня стало известно, что власти запретили въезд во второй город в провинции Хубэй. Речь идет о Хуангане с населением 7,5 миллионов человек.

Тем временем, как сообщают китайские СМИ, китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии нового типа. Речь идет о насыщении крови кислородом. По данным портала Sina, этот метод был опробован в Ухане – в результате медики спасли 53-летнего мужчины, который находится в критическом состоянии.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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