Новым типом коронавируса больны уже больше 800 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае вышло за пределы 800 человек.

Как сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны, подтверждено лабораторно 830 случаев заболевания, умерли от него 25 человек. По последним данным, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Еще 1072 человека находятся под подозрением в том, что они инфицированы новым типом коронавируса. В городе Ухань, где произошла вспышка, введён карантин, его пределы покидать запрещено.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 24.01.20

Ученые развенчали миф о снотворном эффекте марихуаны. / Ученые обнаружили возможную причину появления седины от стресса. / Диетолог заявил о «заразности» ожирения. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»