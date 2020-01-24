Новым типом коронавируса больны уже больше 800 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в Китае вышло за пределы 800 человек.
Как сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны, подтверждено лабораторно 830 случаев заболевания, умерли от него 25 человек. По последним данным, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Еще 1072 человека находятся под подозрением в том, что они инфицированы новым типом коронавируса. В городе Ухань, где произошла вспышка, введён карантин, его пределы покидать запрещено.
Пекин, Елена Васильева
Пекин. Другие новости 24.01.20
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