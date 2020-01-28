Власти КНР назвали новый способ передачи коронавируса и дали совет, как им не заразиться

Представитель экспертной группы госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван рассказал о новом способе передачи нового типа коронавируса, унесшего жизни уже более 100 граждан Китая.

По его словам, подхватить смертельно опасный вирус, вызывающий атипичную пневмонию, можно через прикосновение к глазам грязными руками. Однако, как указал счиновник, коронавирус преимущественно распространяется воздушно-капельным путем. Но в том случае, предупредил специалист, если человек потер глаза руками, на которые попал вирус, то он получит заболевание, так как зараза попадает на слизистую оболочку глаз и дальше распространяется по организму. Ли Синван посоветовал носить защитную маску и почаще мыть руки, особенно перед едой, пишет газета «Жэминь Жибао».

Китайский чиновник также сообщил, что подхватить коронавирус можно с расстояния двух метров. По его словам, заражение происходит на расстоянии двух метров и менее.

Напомним, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку. Вирус оказался заразным и во время инкубационного периода, когда у человека нет никаких симптомов.

По последним данным, во вторник число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, превысило 4,6 тыс. человек, 106 из них скончались, почти 1000 находятся в критическом состоянии. По информации ВОЗ, за пределами Китая насчитывается 37 больных. Преимущественно заболевшие приехали из города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса, либо контактировали с больными из этого города. В России этот вирус пока не выявлен.

Тем временем, зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом среди людей, которые не посещали Китай. Так, житель Германии подхватил вирус от коллеги из Китая, которая приезжала в ФРГ на прошлой неделе. А в Японии коронавирусом заразился водитель автобуса, перевозивший туристов из Уханя.

Точный источник коронавируса пока не выявлен. По словам китайских эпидемиологов, источником коронавируса, вероятно, стали дикие животные, мясо которых продавали на рынке в Ухане. Вирус был обнаружен в образцах, взятых на городском рынке, – следы нового коронавируса выявлены в 33 из 585 проб. Власти Китая в связи с этим ввели запрет на продажу и перевозку диких животных.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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