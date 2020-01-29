Разработана первая в мире вакцина против коронавируса, но ликовать еще рано

Группа ученых в Гонконге разработала первую в мире вакцину против китайского коронавируса, однако ее массовое использование в случае успешных испытаний может начаться лишь в следующем году. Об этом сообщают азиатские СМИ.

По словам исследователей из Гонконгского университета, на тестирование вакцины на животных потребуется несколько месяцев, затем пройдут испытания на людях – они начнутся в 2021 году. Только после этих тестов можно будет судить об эффективности препарата и запускать его в производство, отмечают разработчики вакцины.

Ранее стало известно, что вакцину от нового типа коронавируса, который начался распространяться в Китае в конце декабря 2019 года, разрабатывают в России, США и материковом Китае. Вирус вызывает пневмонию. Эпицентр распространения этого заболевания находится в городе Ухань.

По последним данным медицинских властей Китая, коронавирусом в КНР заразились почти 6 тыс. человек, 132 скончались. Около 1300 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в мире зарегистрировано 6057 заболевших. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы еще в более чем десятке стран. В России на данный момент подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом не выявлены, сообщает Роспотребнадзор.

По прогнозу китайских медиков, пик распространения нового типа коронавируса может наступить через 7-10 дней, затем число инфицированных перестанет расти. Такое заявление накануне сделал глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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