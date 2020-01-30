Минздрав опубликовал названия препаратов для лечения нового коронавируса

Минздрав РФ назвал препараты, которые рекомендуются для лечения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Лекарства из списка используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.

Так «китайскую пневмонию» предлагают лечить с помощью Рабавирина, рекомбинатного интерферона бета Ib и Лопинавира/Ритонавира. Рабавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат из списка уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом, а последнее средство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.

Кроме того, Минздрав и Роспотребнадзор рекомендуют в течение 48 часов после контакта с больными проводить медикаментозное профилактическое лечение. Профилактику проводят в пределах предполагаемого инкубационного периода, который для 2019-nCoV составляет 14 суток.

Ранее депутат Госдумы, экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил мнение, что коронавирус, получивший широкое распространение в Китае, появился уже давно. Бывший главный санитарный врач отметил, что вспышка вызванной 2019-nCoV пневмонии обусловлена мутацией вируса, благодаря которой он стал легко передаваться от человека к человеку.

По последним данным, жертвами коронавируса нового типа стали 170 человек, подтверждено более 7 тысяч случаев заражения. Из Китая, где впервые диагностировали появление вируса, болезнь разошлась по миру. Подтверждено 74 случая завоза коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.20

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