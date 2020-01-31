ВОЗ объявила ЧС международного уровня из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе экстренного заседания признала бушующий в Китае новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом говорится на странице организации в Twitter.

«За последние несколько недель мы стали свидетелями появления ранее неизвестного патогена, который перерос в беспрецедентную вспышку, и был встречен беспрецедентной реакцией. Мы усердно работаем с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно быстрее справиться с этой вспышкой», – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Стоит отметить, что в ВОЗ не сочли необходимым вводить ограничения для международного туризма и деловых поездок, как и на перевозку товаров, поскольку Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с инфекцией, скорость обнаружения вспышки и открытость властей Поднебесной в этом вопросе «впечатляют», заверил Гебрейесус. В организации отметили, что введение режима ЧС продиктовано желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения».

Отметим, что на заседании ВОЗ, которое состоялось неделю назад, 23 января, организация отказалась объявлять режим ЧС международного масштаба, указав, что «существует надежда» на победу над инфекцией в сжатые сроки.

На утро 31 января подтвержденный диагноз «коронавирус 2019-nCoV» подтвержден у 9776 человек по всему миру, 9658 из них – на территории материкового Китая. 213 скончались, 187 – вылечились. Случаи заболевания были зафиксированы почти в 20 странах, включая США, Германию, Францию, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Японию, Южную Корею и Австралию. В России подтвержденных случаев заболевания 2019-nCoV пока не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру начали частично или полностью отменять отменять полеты в Китай.

Как писал «Новый день», российские власти закрыли границу с Китаем по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа. Речь идет о пунктах пропуска в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, в Забайкальском и Приморском краях.

Кроме того, с 31 января ограничено железнодорожное сообщение с КНР. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва – Пекин – Москва. «Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение по режиму полетов из КНР и в КНР», – отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Помимо этого, китайским студентам, которые обучаются в России и уехали на новогодние праздники в КНР, будет предложено продлить каникулы до 1 марта 2020 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.01.20

Отказ от табака провоцирует рост здоровых клеток. / «Слишком много мяса и кондитерских изделий»: врач рассказала, почему смертность мужчин зависит от питания. / Минздрав опубликовал названия препаратов для лечения нового коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»