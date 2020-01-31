Выписанная из больницы китаянка рассказала о лечении от коронавируса

Выписавшаяся из больницы 44-летняя жительница китайского города Чунцин (юго-западный Китай) по фамилии Цзян рассказала о том, как излечилась от коронавируса нового типа, а также о том, какого ей было бороться с инфекцией. Ее рассказ опубликовало китайское агентство «Синьхуа».

По словам китаянки, последние годы она работает в Ухане, а 15 января отправилась в родной уезд, чтобы встретить Новый год по лунному календарю с родными. Муж, встретивший ее на вокзале, встревожился ее плохим самочувствием и отвез супругу в местную больницу.

Несмотря на усилия медиков, улучшений в состоянии здоровья не наблюдалось. В связи с этим 21 января пациентку перевезли в Центральную больницу «Санься» в районе Ваньчжоу, где поместили в изолятор. Там же был поставлен диагноз «пневмония, вызванная коронавирусом нового типа».

Фото: «Синьхуа»

«Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине, врачи и медсестры относились ко мне с особой заботой. Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону. Доктора сказали, что можно выписываться. За все лечение больница не взяла с меня ни единого фэня», – рассказала госпожа Дзян, которую выписали из больницы 30 января.

Говоря о том, страшна ли болезнь, она ответила, что самое важное – не боятся, не падать духом, а чтобы не заразиться, следовать всем рекомендациям специалистов и представителей власти. «Самое главное – не надо бояться самому, самое важное –– как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку», – напутствовала она.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе экстренного заседания 30 января признала бушующий в Китае новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Стоит отметить, что в ВОЗ не сочли необходимым вводить ограничения для международного туризма и деловых поездок, как и на перевозку товаров, поскольку Китай принимает «экстраординарные меры» для борьбы с инфекцией, скорость обнаружения вспышки и открытость властей Поднебесной в этом вопросе «впечатляют», заверил глава организации. Там также отметили, что введение режима ЧС продиктовано желанием помочь странам со «слабой системой здравоохранения».

На утро 31 января подтвержденный диагноз «коронавирус 2019-nCoV» подтвержден у 9776 человек по всему миру, 9658 из них – на территории материкового Китая. 213 скончались, 187 – вылечились. Случаи заболевания были зафиксированы почти в 20 странах, включая США, Германию, Францию, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Японию, Южную Корею и Австралию. В России подтвержденных случаев заболевания 2019-nCoV пока не было. Из-за вспышки вируса авиакомпании по всему миру начали частично или полностью отменять отменять полеты в Китай.

Как писал «Новый день», российские власти закрыли границу с Китаем по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного округа. Речь идет о пунктах пропуска в Благовещенске и Поярково Амурской области, в Амурзете и Нижнеленинском Еврейской автономной области и в Покровке Хабаровского края, в Забайкальском и Приморском краях.

Пекин, Иван Гридин

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